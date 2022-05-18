Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı

18.05.2022 09:51
Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası sonuçlandı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası sonuçlandı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen 100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası ödül töreni Kütahya Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

2 gün süren ve 150 sporcunun katılım sağladığı turnuvanın ödül törenine Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, sporcu ve aileleri katıldı. Törende derece alan öğrencilere madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Yapılan turnuvada, 8 yaş ve altı kategorisinde, Yağız Efe Çoban 3. Ümit Mete Şenel 2. ve Dorukan Bozkurt 1. oldu. 10 yaş ve altı kategorisinde ise, 3. Mutlu Selçuk, 2. Ardıç Kurt ve 1. Egemen Kıvanç Bozdağ oldu. 16 yaş ve altı kategorisinde ise 3. Poyraz Uçmazbaş, 2. İbrahim Osman Cenkız ve 1. Enes Durgut oldu. Açık yaş kategorisinde ise 3. Rıdvan Taş, 2. Ethem Demirci ve 1. Hüseyin Emre Kartalmış oldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı
Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı
Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı

YORUMLAR
500
Kütahya'da Kültür Sanat ve Gençlik Festivali Kütahya'da Kültür Sanat ve Gençlik Festivali Kütahya'da '100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye' projesi hayata geçirilecek Kütahya'da '100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye' projesi hayata geçirilecek
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Satranç Turnuvası, Dumlupınar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement