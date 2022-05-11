Kütahya'da 14 mahalleye halı saha - Son Dakika
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Kütahya'da 14 mahalleye halı saha

11.05.2022 12:01
Kütahya'da 14 mahalleye halı saha

Kütahya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, 14 mahalleye kazandırılacak olan halı saha çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kütahya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, 14 mahalleye kazandırılacak olan halı saha çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin ve gençlerimizin spora teşvik etmek, spor alanlarını çoğaltarak herkesin spor yapma imkanını kolaylaştırmak amacıyla, Kütahya Belediyesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol gereği, 6 tanesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin kullanımına hazır hale getirilerek, toplam 14 semt sahasının yapımı hızla devam ediyor.Semt sahalarının yapılacağı mahallelerimiz ise; Yenidoğan, Dumlupınar, Siner, Kirazpınar, Okçu, Zafertepe, Akkent, Fuat Paşa, Alayunt, Mehmet Akif Ersoy, Enne, Yoncalı, Andız, Sofu ve Dumlupınar Mahallesi Sporkent" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 14 mahalleye halı saha
Kütahya'da 14 mahalleye halı saha
Kütahya'da 14 mahalleye halı saha

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Kütahya Belediyesi, Dumlupınar, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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