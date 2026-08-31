18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası Kütahya’da gerçekleştirildi - Son Dakika
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18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası Kütahya’da gerçekleştirildi

18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası Kütahya’da gerçekleştirildi
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası, 27-29 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da gerçekleştirildi. 24 il, 61 kulüp ve 840 sporcunun katıldığı şampiyonada 32 federasyon hakemi görev yaptı. Protokol üyelerinin katıldığı seremonide plaket ve hediyeler takdim edilirken, dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyona, kick boks branşının gelişimine ve sporcuların tecrübe kazanmasına katkı sağladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği'nin 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlediği 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası, 27-28-29 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden 24 il, 61 kulüp ve 840 sporcunun katıldığı şampiyonada, 32 federasyon hakemi görev yaptı. Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen seremoniye; Kütahya Valisi Musa Işın, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Zeybek katıldı.

Seremonide protokol üyelerine plaket takdim edilirken, şampiyonaya katılan 61 kulübün antrenörleri ile görev yapan 32 federasyon hakemine de çeşitli hediyeler verildi. Üç gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcuların madalyaları da düzenlenen törenle takdim edildi.

Kütahya'da gerçekleştirilen şampiyona, farklı illerden gelen sporcuları bir araya getirerek kick boks branşının gelişimine ve sporcuların tecrübe kazanmasına katkı sağladı.

Kaynak: İHA

Ağustos, Türkiye, Kütahya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası Kütahya’da gerçekleştirildi - Son Dakika

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