Kütahya'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kütahya'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

14.06.2024 09:43
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Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Spor kültürü kavramının yaygınlaşmasını sağlamak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, iş yaşamında ortaya çıkan stresin spor ile hafifletilmesini sağlamak, kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla Yeni Spor Salonunda düzenlenen turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuva sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı şampiyon olurken, Emet Kaymakamlığı ikinci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi üçüncü, Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu dördüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, centilmence yapılan müsabakalarda katılım sağlayan tüm takımları tebrik etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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