Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası

21 kurumun katıldığı turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ikinci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Emet Kaymakamlığı da dördüncü oldu.

Kütahya 'da, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla Kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaynak: İHA

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