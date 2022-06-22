Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası

22.06.2022 15:48
Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası

Kütahya'da, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla Kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kütahya'da, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla Kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Voleybol İl Temsilciliğinin 2022 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, oynanan final maçları ile tamamladı.

21 kurumun katıldığı turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ikinci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Emet Kaymakamlığı da dördüncü oldu.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonrası dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti CHP'li Kasap: 'En düşük hekim maaşı, 19 bin 600 liranın üzerine çıksın' CHP'li Kasap: 'En düşük hekim maaşı, 19 bin 600 liranın üzerine çıksın' Pınarbaşı Belediyespor, Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi Pınarbaşı Belediyespor, Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi
Kaynak: İHA

voleybol, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:12:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement