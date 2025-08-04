Kütahya\'da Minikler Taekwondo Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya Belediyesi ile Taekwondo Kütahya İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Açık Hava Minikler Taekwondo Turnuvası, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye bahçesinde yapılan turnuvaya Kütahya, Eskişehir, Afyon, Tavşanlı ve Emet'ten gelen toplam 8 kulüp ve yaklaşık 80 sporcu katıldı. Müsabakalarda 12 hakem görev alırken, minik sporcuların dostluk ve centilmenlik içinde mücadele ettiği turnuva renkli anlara sahne oldu.

Turnuva sonunda Afyon Erkmen Belediye Spor Kulübü birinci, Eskişehir Kamer Spor Kulübü ikinci, Kütahya ASSA İnşaat Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Başkan Eyüp Kahveci takdim etti.

Başkan Kahveci, genç sporcuları tebrik ederek, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini vurguladı. Kütahya Belediyesi, çocukların erken yaşta spora teşvik edilmesi ve sporun yaygınlaştırılması için bu tür organizasyonlara katkı sağlamaya devam edecek. - KÜTAHYA