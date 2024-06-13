Kütahya'da Oryantiring Analig Seçmeleri Tamamlandı

Spor

Kütahya'nın Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda 2023-2024 sezonu Oryantiring Analig (Anadolu Yıldızlar Ligi) il seçmesi tamamlandı.

Heyecanla takip edilen müsabakada dereceye giren ve ilk 5'e yerleşen sporcular, 1-4 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Ulutaş'ın seçmeler sonunda, "Tüm sporcularımızı ve onları bu zorlu müsabakaya hazırlayan antrenörlerini tebrik ediyorum. Bölge şampiyonasında da Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA