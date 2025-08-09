Kütahya\'da Spor Altyapısı Güçleniyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, kentte spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Vefa Futbol Sahası ve Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Modern ve donanımlı altyapısıyla kente değer katacak projelerin, gençlerin yeteneklerini sergileyebileceği ve sağlıklı bireyler olarak yetişeceği alanlar oluşturacağını belirten İl Müdürü Küçük, "Sporun kalbi Kütahya'mızda atıyor. Gençliğe, spora ve geleceğe olan inancımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA