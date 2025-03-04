Kütahya\'da Spor Güvenliği İçin Koordinasyon Toplantısı

Spor

Kütahya'da, 2024-2025 yılı boyunca düzenlenecek sportif müsabakaların güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla İl Spor Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yıl içinde düzenlenecek spor organizasyonlarında alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi ve ilave önlemler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Vali Musa Işın, sporcuların güvenli ve huzurlu bir ortamda müsabakalarını gerçekleştirmesi için tüm önlemlerin titizlikle ele alındığını belirterek, yeni sezonun başarıyla geçmesini diledi ve tüm sporculara başarılar temennisinde bulundu. - KÜTAHYA