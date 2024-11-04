Kütahya\'da Yeni Taraftar Mağazası \'Şimşek Store\' Açıldı

Spor

Kütahya'nın uzun süredir beklenen Belediye Kütahyaspor forma satış mağazası, "Şimşek Store" adıyla taraftarların hizmetine açıldı.

Açılış törenine Garnizon Komutanı Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Turkuaz taraftar grubu ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sürecin her aşamasında bizzat yer alarak mağazanın açılmasını sağladı. Kahveci'ye ve emeği geçen tüm Belediye Kütahyaspor sevdalılarına teşekkür eden kulüp yetkilileri, açılışa gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. - KÜTAHYA