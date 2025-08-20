Kütahya'da Yetenek Taraması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kütahya'da Yetenek Taraması Sonuçları Açıklandı

Kütahya\'da Yetenek Taraması Sonuçları Açıklandı
20.08.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 eğitim yılında 6 bin 674 öğrenciden 548'inin spora yatkın olduğu belirlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, 2024-2025 eğitim öğretim yılında il genelinde yürütülen Yetenek Taraması sonuçlarını açıkladı.

İl Müdürü Küçük, üçüncü sınıf düzeyindeki 6 bin 674 öğrenciden 5 bin 400'ünün test ve ölçümlerden geçtiğini, yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 548 öğrencinin spora özel bir yatkınlığa sahip olduğunun belirlendiğini duyurdu.

ilen öğrenciler arasından il merkezinde belirlenen 301 öğrencinin velileriyle bir araya gelineceğini söyleyen Küçük, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşmaya imza atıyoruz. Sporun ışığıyla parlayan yarınların inşasında, çocuklarımızın yeteneklerini en doğru şekilde yönlendirmek için gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantımıza tüm velilerimizi davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Yetenek Taraması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:16:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yetenek Taraması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.