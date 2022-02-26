Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

26.02.2022 10:24

- Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Badminton ve Yüzme Türkiye şampiyonaları, Kütahya'da başladı.

- Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

KÜTAHYA - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Badminton ve Yüzme Türkiye şampiyonaları, Kütahya'da başladı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda açılış töreniyle başlayan şampiyonalara 25 ilden 164 badminton sporcusu ile 46 yüzücünün katıldığı belirtildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ali Çelik, "Kurtuluşun topraklarında başlayacak her başarı, her azim ve kararlılık bu topraklarda yaşayan Türk milletinin ilelebet payidar kalacağına ilişkin o veciz sözün altını dolduracak eserler olacaktır. Bu hazırlıklar, altyapı ve çalışmalarla inanıyorum ki Sümeyye Boyacı gibi yeni gençler çıkacak. Gençlerimiz, çocuklarımız, amaç ve hedefleri doğrultusunda büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da şampiyonayı, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) hazırlık kapsamında yaptıklarını, şampiyonada milli takıma girecek sporcuların tespitinin yapılacağını ifade etti.

TİESF Başkanı Kerim Vural, Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı engelliler ailesi adına teşekkür plaket takdim etti.

2 gün sürecek olan İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası, Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda, İşitme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası ise Kütahya TOKİ Akkent Yüzme Havuzunda yapılacak.

Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Kütahya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

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Kaynak: İHA

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