Kütahya\'nın Oryantiring Takımından Foça\'da Büyük Başarı

Spor

İzmir Foça'da gerçekleştirilen 'Altuncup Oryantiring Yarışması'na katılan sporcular, büyük bir başarı göstererek 10 madalya alarak Kütahya'ya döndü. Zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden Belediye Kütahya Kulübü sporcuları, kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

E12 yaş kategorisinde yarışan Lütfü Egemen Kayar, birinci olarak altın madalyaya uzandı. K12 yaş kategorisinde ise Sarenur Aktaş yine birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. E10 yaş kategorisinde Ali Yaman Toscu, yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Gece düzenlenen oryantiring yarışmasında da sporcular üstün performanslarını sürdürdü. K12 yaş kategorisinde Sarenur Aktaş birinciliği elde ederken, Meryem Elif İnci üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. E12 yaş grubunda Lütfü Egemen Kayar birinci, Kamil Eren Koktay ise ikinci oldu. K14 kategorisinde Suden İrken ikinci, Nida Yüzbaşıoğlu üçüncü; E14 kategorisinde ise İrfan Alp Türegün ikinci olarak yarışmayı tamamladı. - KÜTAHYA