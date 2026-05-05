Kütahya Temsilcileri Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Temsilcileri Play-Off'a Yükseldi

Kütahya Temsilcileri Play-Off\'a Yükseldi
05.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor, BAL final haftasında galip gelerek play-off'a adını yazdırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonunun final haftasında Kütahya temsilcileri TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Tepecikspor, rakiplerini mağlup ederek adlarını play-off turuna yazdırdı.

BAL 26. hafta karşılaşmaları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kütahya ekipleri, kritik haftada aldıkları galibiyetlerle 3. Lig hedefi yolunda dev bir adım attı.

Sahasında Ankara temsilcisi Beytepe Metespor'u konuk eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 9. dakikasında Hasan Özer'in golüyle öne geçen Linyitspor, ikinci yarının hemen başında kalesinde gördüğü gole engel olamadı. Mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkan Mustafa Çalışkan, attığı golle takımına play-off biletini getiren isim oldu.

Play-off yarışı içindeki bir diğer kritik maçta Tepecikspor, deplasmanda İznikspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Kütahya temsilcisi, İbrahim Utku İnce'nin 32 ve 54. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İznikspor play-off dışı kalırken, Tepecikspor büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), play-off maçlarının 9, 13 ve 17 Mayıs tarihlerinde oynanacağını duyurdu. Lig planlamasına göre: TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ankara'da Keçiören Bld. Bağlumspor deplasmanına gidecek.

Uşak'ta Eşme Bld. Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek.

Her iki temsilcimizin de turu geçmesi durumunda, bir sonraki aşamada heyecan dolu bir Kütahya derbisi yaşanacak. Final aşamasında ise 10 grubun liderleri 22-24 Mayıs tarihleri arasında tek maç eleme usulüyle karşılaşacak ve 3. Lig'e yükselecek 5 takım belirlenecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya Temsilcileri Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:08:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya Temsilcileri Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.