Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta sona erdi.
4. Grup'ta oynanan maçta Kütahyaspor, konuk ettiği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 2-0 yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükseldi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Silivrispor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-2
Bulvarspor-Polatlı 1926 Spor: 1-4
Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 3-1
Yalova FK 77 Spor-Çorluspor 1947: 0-2
Edirnespor-İnkılap Futbol: 2-0
Astor Enerji Çankayaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Galataspor: 0-0
Kestel Çilekspor-İnegöl Kafkaspor: 1-2
2. Grup:
Cinegold Ağrı 1970-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1
Karaköprü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1
Silifke Belediyespor-Kırıkkale FK: 6-0
MDGrup Osmaniyespor-12 Bingölspor: 1-2
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-5
Niğde Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erciyes 38 Futbol: 1-4
Kilis 1984-Diyarbekirspor: 0-4
3. Grup:
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 1-3
1926 Bulancakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0
Çayelispor-Artvin Hopaspor: 3-2
Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor: 1-0
Karabük İdmanyurdu-Pazarspor: 0-1
TCH Group Zonguldakspor-Giresunspor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-52 Orduspor FK: 2-2
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Tokat Belediyespor: 2-0
4. Grup:
İzmir Çoruhlu FK-Oktaş Uşakspor: 3-1
Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor: 0-0
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor: 1-1
Kütahyaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-0
Karşıyaka-Söke 1970 Spor: 5-0
Afyonspor-Tire 2021 FK: 4-1
Son Dakika › Spor › Kütahyaspor 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?