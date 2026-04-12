Kütahyaspor 2. Lig'e Yükseldi

12.04.2026 19:06
Kütahyaspor, 4. Grup'ta Bornova'yı 2-0 yenerek sezonu şampiyon tamamladı ve 2. Lig'e yükseldi.

Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta sona erdi.

4. Grup'ta oynanan maçta Kütahyaspor, konuk ettiği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 2-0 yenerek sezonun bitmesine bir hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Silivrispor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-2

Bulvarspor-Polatlı 1926 Spor: 1-4

Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 3-1

Yalova FK 77 Spor-Çorluspor 1947: 0-2

Edirnespor-İnkılap Futbol: 2-0

Astor Enerji Çankayaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Galataspor: 0-0

Kestel Çilekspor-İnegöl Kafkaspor: 1-2

2. Grup:

Cinegold Ağrı 1970-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1

Karaköprü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1

Silifke Belediyespor-Kırıkkale FK: 6-0

MDGrup Osmaniyespor-12 Bingölspor: 1-2

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-5

Niğde Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erciyes 38 Futbol: 1-4

Kilis 1984-Diyarbekirspor: 0-4

3. Grup:

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 1-3

1926 Bulancakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0

Çayelispor-Artvin Hopaspor: 3-2

Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor: 1-0

Karabük İdmanyurdu-Pazarspor: 0-1

TCH Group Zonguldakspor-Giresunspor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-52 Orduspor FK: 2-2

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Tokat Belediyespor: 2-0

4. Grup:

İzmir Çoruhlu FK-Oktaş Uşakspor: 3-1

Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor: 0-0

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor: 1-1

Kütahyaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-0

Karşıyaka-Söke 1970 Spor: 5-0

Afyonspor-Tire 2021 FK: 4-1

Kaynak: AA

