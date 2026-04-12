Kütahyaspor 24 yıl sonra TFF 2. Lig'de
Kütahyaspor 24 yıl sonra TFF 2. Lig'de

Kütahyaspor 24 yıl sonra TFF 2. Lig\'de
12.04.2026 20:41  Güncelleme: 20:45
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor, sahasında Bornovaspor'u 2-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şehirde büyük sevinç ve kutlamalar yaşandı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, sahasında Bornovaspor'u 2-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Kütahyaspor, Dumlupınar Stadı'nda ağırladığı Bornovaspor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Ligin bitimine bir hafta kala gelen galibiyetle birlikte Kütahya temsilcisi şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kütahyaspor, ilk dakikalarda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirirken, tribünleri dolduran taraftarlar da 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Müsabakayı Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri, il protokolü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli tribünden takip etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle birlikte şampiyonluğu kutladı. Meşaleler yakıldı, marşlar söylendi, halaylar çekildi. Dumlupınar Stadı adeta bayram yerine döndü. Bazı taraftarlar şehirde araç konvoyu düzenledi.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, şampiyon takını, teknik heyeti ve taraftarları tebrik etti. Taraftarlar da, Kütahyaspor'un şampiyonluğu hak ederek kazandığını dile getirdiler.

Karşılaşmanın ardından takım, üstü açık otobüsle şehir turu atarak Zafer Meydanı'na geçti. Binlerce taraftarın akın ettiği meydanda kutlamalar gece boyunca devam etti. Futbolcular tek tek sahneye çağrılırken, taraftarlar takımlarını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, kutlamalarda yaptığı konuşmada hedeflerinin önümüzdeki sezon bir üst ligde kalıcı başarı elde etmek olduğunu belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın ise şehrin uzun süredir bu başarıyı beklediğini ifade ederek taraftarlara teşekkür etti. 24 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk, Kütahya'da büyük sevinç oluştururken, şehir genelinde kutlamalar saatlerce sürdü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kütahyaspor 24 yıl sonra TFF 2. Lig'de - Son Dakika

