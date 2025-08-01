Kütahyaspor'dan İki Futbolcuya Veda

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor Kulübü, iki futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilen Emir Ali Demlikoğlu ve Cemal Kaya'ya kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA
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