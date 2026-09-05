Kütahyaspor, Fenerbahçe'nin U19 milli sağ kanadı Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahyaspor, Fenerbahçe'nin U19 milli sağ kanadı Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiraladı

Kütahyaspor, Fenerbahçe\'nin U19 milli sağ kanadı Adem Yeşilyurt\'u sezon sonuna kadar kiraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyaspor, transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu genç futbolcusu Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna kattı. Karşıyaka'da forma giyen sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun, Kütahyaspor'a hücumda güç katması ve takımın başarısı için ter dökmesi bekleniyor.

Kütahyaspor, transferin son günlerinde kadrosunu dikkat çeken genç bir oyuncuyla güçlendirdi.

Mavi-lacivertli ekip, Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu genç futbolcusu Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen genç oyuncu, yeni sezonda bu kez Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek. Sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan Adem Yeşilyurt, 2026 yılında Türkiye U19 Milli Takımı formasını 5 kez giydi. Genç futbolcunun teknik kapasitesi, oyun zekası ve hücumdaki etkinliğiyle Kütahyaspor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahyaspor, Fenerbahçe'nin U19 milli sağ kanadı Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahyaspor, Fenerbahçe'nin U19 milli sağ kanadı Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement