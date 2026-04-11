Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahyaspor Şampiyonluk İçin Saha Çıkıyor

11.04.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyaspor, Bornova 1877 ile kritik maça çıkıyor ve şampiyonluğu ilan etmeyi bekliyor.

Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta yarın Bornova 1877 ile oynayacağı kritik maçta alacağı puan ya da puanlarla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kütahyaspor, yarın saat 16.00'da evinde Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi şehirde adeta bayram havası yaşanıyor. Kütahya'nın cadde ve sokakları Kütahyaspor bayraklarıyla süslenirken, taraftarlar tarihi anı bekliyor. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak mücadele için satışa çıkarılan 7 bin 500 biletin tamamı tükendi. Çok sayıda taraftar bilet bulamazken, karşılaşmanın stat dışında kurulacak dev ekrandan takip edileceği öğrenildi.

Taraftarlar, Kütahyaspor'un Bornova karşısında puan ya da puanlar alarak şampiyonluğunu ilan edeceğine inanıyor. Öte yandan mücadeleyi, Sadettin Saran'ın da onur konuğu olarak tribünden izlemesi bekleniyor.

Kütahyaspor, yarın sahadan istediği sonucu alması halinde 24 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:52:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.