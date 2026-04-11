Kütahyaspor Şampiyonluk İçin Saha Çıkıyor

Kütahyaspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta yarın Bornova 1877 ile oynayacağı kritik maçta alacağı puan ya da puanlarla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kütahyaspor, yarın saat 16.00'da evinde Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi şehirde adeta bayram havası yaşanıyor. Kütahya'nın cadde ve sokakları Kütahyaspor bayraklarıyla süslenirken, taraftarlar tarihi anı bekliyor. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak mücadele için satışa çıkarılan 7 bin 500 biletin tamamı tükendi. Çok sayıda taraftar bilet bulamazken, karşılaşmanın stat dışında kurulacak dev ekrandan takip edileceği öğrenildi.

Taraftarlar, Kütahyaspor'un Bornova karşısında puan ya da puanlar alarak şampiyonluğunu ilan edeceğine inanıyor. Öte yandan mücadeleyi, Sadettin Saran'ın da onur konuğu olarak tribünden izlemesi bekleniyor.

Kütahyaspor, yarın sahadan istediği sonucu alması halinde 24 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterecek. - KÜTAHYA