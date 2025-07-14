Kütahyaspor, Yeni Sezon İçin Genç Yeteneklerle Güçlendi - Son Dakika
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Kütahyaspor, Yeni Sezon İçin Genç Yeteneklerle Güçlendi

14.07.2025 09:27
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TFF 3. Lig takımı Kütahyaspor, yeni sezon öncesi genç ve yetenekli beş futbolcuyla anlaşma sağladı. Geçici transferlerle kadrosunu güçlendiren ekip, bu oyunculardan önemli katkılar bekliyor.

TFF 3. Lig takımlarından Kütahyaspor, yeni sezon öncesi genç ve yetenekli beş futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

2006 doğumlu ve hem kanat hem de bek pozisyonlarında görev yapabilen Yiğit Emir Ekiz, Fenerbahçe U19 takımında geçtiğimiz sezon 31 maça çıkıp 4 gole imza attı. Genç oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandı. 2003 doğumlu stoper Enes Yiğit, Erzurumspor FK'den geçici olarak Kütahyaspor'a transfer edildi. Geçen sezon Ağrı 1970 Spor formasıyla 28 karşılaşmaya çıkan Yiğit, savunma hattına güç katması beklenen isimlerden biri. Fethiye İdmanyurdu ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan 2004 doğumlu sağ bek Latif Aklan, Kütahyaspor'la sözleşme imzaladı. Aklan, geçen sezon 26 maçta forma giydi. 2002 doğumlu kanat oyuncusu Yiğit Gümüş, geçtiğimiz sezon BAL Ligi'nde İznikspor formasıyla 14 gol atarak dikkat çekti. Daha önce Tire FK ile şampiyonluk yaşayan Gümüş, Kütahyaspor'a önemli katkı sağlaması beklenen isimlerden biri.

Altınordu altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor forması giyen 2001 doğumlu stoper Kağan Topçu, Kütahyaspor ile sözleşme imzaladı. Takım savunmasında önemli rol oynaması beklenen Topçu için kulüp, başarılarla dolu bir sezon temennisinde bulundu.

Kütahyaspor yönetimi, tüm oyunculara başarılar dileyerek bu transferlerin kulübe hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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