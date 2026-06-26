Kütahyaspor Heyeti, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahyaspor Heyeti, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüştü

Kütahyaspor Heyeti, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüştü
26.06.2026 16:35  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve yönetimini kabul etti. Görüşmede kulübün 2. Lig hedefleri, altyapı ve kurumsal yapı ele alındı. Vali Işın'a '43 Musa Işın' yazılı forma hediye edildi. Ardından Belediye Başkanı Kahveci de yönetimi ağırlayarak destek mesajı verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Kütahyaspor Osman Altınkaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette kulübün mevcut durumu, yeni sezon planlaması, sportif hedefleri ve kurumsal yapılanmasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kütahyaspor'un şehir için önemli bir marka değeri olduğu vurgulanırken, kulübün daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yürütülebilecek iş birliği ve destek mekanizmaları ele alındı.

Görüşme sırasında Kütahyaspor yönetimi tarafından Vali Musa Işın'a, üzerinde "43 Musa Işın" yazılı Kütahyaspor forması hediye edildi. Bu jest, ziyaretin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Şampiyonluk başarısı ve 2. Lig hedefi

Kütahyaspor'un geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesinin şehirde büyük bir gurur oluşturduğu ifade edildi. Kulübün bu başarısının ardından yeni sezonda daha iddialı bir performans sergilemesi, altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir sportif yapı oluşturulması konuları da görüşmede gündeme geldi.

Belediye Başkanı Kahveci'den Kütahyaspor'a destek mesajı

Valilik görüşmesinin ardından Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerini belediyede de ağırladı.

Buradaki görüşmede, kulübün yeni sezon hedefleri ve şehirle olan bağının daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Özellikle altyapı çalışmaları, tesisleşme, kurumsal kapasitenin artırılması ve Kütahyaspor'un 2. Lig'de Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmesi için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Kahveci, Kütahyaspor'un elde ettiği şampiyonluğun yalnızca sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda şehirde birlik ve motivasyon oluşturduğunu belirtti. Kulübün gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve paydaşlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilerek, yeni sezonda 2. Lig yolculuğunda başarı dilekleri iletildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Valiliği, Osman Altınkaya, Yerel Yönetim, Eyüp Kahveci, Musa Işın, Politika, Hediye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahyaspor Heyeti, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek

17:00
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır’a sahip çıktı: Türkiye’nin en iyisi o
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o
16:50
Güzelliğini annesinden almış Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 17:09:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahyaspor Heyeti, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.