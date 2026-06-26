Kütahyaspor Heyeti, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüştü

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Kütahyaspor Osman Altınkaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette kulübün mevcut durumu, yeni sezon planlaması, sportif hedefleri ve kurumsal yapılanmasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kütahyaspor'un şehir için önemli bir marka değeri olduğu vurgulanırken, kulübün daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yürütülebilecek iş birliği ve destek mekanizmaları ele alındı.

Görüşme sırasında Kütahyaspor yönetimi tarafından Vali Musa Işın'a, üzerinde "43 Musa Işın" yazılı Kütahyaspor forması hediye edildi. Bu jest, ziyaretin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Şampiyonluk başarısı ve 2. Lig hedefi

Kütahyaspor'un geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesinin şehirde büyük bir gurur oluşturduğu ifade edildi. Kulübün bu başarısının ardından yeni sezonda daha iddialı bir performans sergilemesi, altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir sportif yapı oluşturulması konuları da görüşmede gündeme geldi.

Belediye Başkanı Kahveci'den Kütahyaspor'a destek mesajı

Valilik görüşmesinin ardından Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerini belediyede de ağırladı.

Buradaki görüşmede, kulübün yeni sezon hedefleri ve şehirle olan bağının daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Özellikle altyapı çalışmaları, tesisleşme, kurumsal kapasitenin artırılması ve Kütahyaspor'un 2. Lig'de Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmesi için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Kahveci, Kütahyaspor'un elde ettiği şampiyonluğun yalnızca sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda şehirde birlik ve motivasyon oluşturduğunu belirtti. Kulübün gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve paydaşlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilerek, yeni sezonda 2. Lig yolculuğunda başarı dilekleri iletildi. - KÜTAHYA