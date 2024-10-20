Kutlu'dan Pendikspor Maçı Açıklaması

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar tek yönlü bir oyun olduğunu belirterek "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın başından sonuna kadar tek yönlü bir oyun olduğunu ifade eden Kutlu, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar tek yönlü bir oyun oldu. Hem topa sahip olma, hem girdiğimiz pozisyonlar açısından. Çok çok iyi oynadığımız bir maçtı. Kazanamadığımız için üzgünüz. İnşallah önümüzdeki hafta burada bıraktığımız puanları telafi ederiz. Önemli bir takım karşısında iyi bir futbol oynadık. Aldığımız puan önemli ama tek yönlü bir oyun oldu. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. 2 tane direkten dönen topumuz var. 2-3 tane çok çok net pozisyonumuz var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah haftaya kazanıp, üst sıralarda yerimize devam ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL