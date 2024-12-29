Kuyucakspor, 10 Kişiyle Gelen Zaferle Play Off İddiasını Sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Kuyucakspor, 10 Kişiyle Gelen Zaferle Play Off İddiasını Sürdürdü

Kuyucakspor, 10 Kişiyle Gelen Zaferle Play Off İddiasını Sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişiyle sürdürdüğü maçta Sarayköyspor'u 3-1 mağlup ederek play off iddiasını devam ettirdi. Maç sonunda galibiyet engelli dostlarına armağan edildi.

29.12.2024 22:09  Güncelleme: 22:12
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Kuyucakspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişiyle 60 dakika sürdürdüğü maçta Sarayköyspor'u 3-1 mağlup ederek play off iddiasını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, ilk yarının son maçında Sarayköyspor'u konuk etti. Pamukören Stadı'nda oynanan maçta Aydın temsilcisi 10 kişi kalmasına rağmen 3 puanı aldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip 15. dakikada Umut Çakmak ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Kuyucakspor'lu Vahit Can gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 60 dakika 10 kişi mücadele eden Kuyucakspor, taraftarının da desteğiyle maçı çevirmesini bildi. 44'de Mustafa Tutar, penaltıdan attığı golle skoru eşitledi 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Teknik Direktör Fatih Kotan'ın hamleleriyle sahaya üstünlüğünü koyan mavi lacivertliler aradığı golü 85'te buldu. Oyuna sonradan giren Uğur Kötelioğlu, Yılmaz Lüle'nin asistinde ağları buldu 2-1. Yine oyuna sonradan giren Cengiz Eren Birdal, 90+3'de attığı golle sonucu belirledi 3-1. Bu sonuçla puanını 24'e yükselten Kuyucakspor, 5'nci sıraya yükselerek Play Off iddiasını sürdürdü.

Galibiyeti özel seyircilerine armağan ettiler

Maçın ardından konuşan Takım Kaptanı Uğur Kötelioğlu kendilerini izlemek üzere tribünde coşkularına ortak olan engelli dostlarına galibiyeti armağan ettiklerini ifade etti. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da maçın ardından soyunma odasına girerek takımın galibiyetini futbolcularla birlikte kutladı. İlk yarının son maçında 3 puanı alarak 24 puana yükseldiklerini ifade den Başkan Doğanca, "Bugün Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'taki Kuyucakspor'umuzun ilk yarıdaki son maçında beraberdik. 3-1 kazanarak puanımızı 24'e yükselttik. Bugüne kadar dar bütçe ve imkansızlıklar karşısından mücadele ederek takımımızı buraya kadar taşıdık. Bundan sonraki süreçte de desteğimizi sürdürerek yapabilirsek Kuyucakspor'u 3. Lige çıkarmaya çalışacağız" dedi.

"Maçı özel dostlarımızla izledik"

Konuşmasının sonunda maçı izlemek üzere Kuyucaklı özel konukları olduğunun altını çizen Başkan Doğanca, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret ettiğimiz özel bireylerimizin benden bir talepleri vardı. Kuyucakspor maçını tribünde izlemek istiyorlardı. Ben de onları Pamukören Stadımızdaki maça getirdim. Aileleri ile birlikte maçı beraberce izledik. Çok mutlu oldular. Maç boyunca tezahüratları ile takımımız desteklediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuyucakspor, 10 Kişiyle Gelen Zaferle Play Off İddiasını Sürdürdü - Son Dakika

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