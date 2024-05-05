Kuyucakspor, Aydınspor ile berabere kalarak BAL'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kuyucakspor, Aydınspor ile berabere kalarak BAL'e yükseldi

Kuyucakspor, Aydınspor ile berabere kalarak BAL\'e yükseldi

Aydın Amatör Süper Lig Play-Off Grubu 5. hafta maçında Kuyucakspor, evinde ağırladığı Aydınspor ile berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi garantiledi.

05.05.2024 20:19  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Amatör Süper Lig Play-Off Grubu 5. hafta maçında Kuyucakspor, evinde ağırladığı Aydınspor ile berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi garantiledi.

Kuyucak Pamukören Stadı'nda oynanan maçı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Aydınspor dakika 20'de Serkan Doğan ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya istekli başlayan Kuyucakspor, dakika 53'te Yusuf Mert Yıldırım ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kalan dakikalar çok heyecanlı geçerken maç 1-1 sona erdi.

Kuyucakspor, Davutlar'dan gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Son dakikalarda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Davutlar'a karşı beraberlik golünü atınca Pamukören Stadı yıkıldı. 10 puana ulaşan Kuyucakspor, Play-Off'un bitimine 1 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e çıkmayı garantiledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydınspor, Kuyucak, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuyucakspor, Aydınspor ile berabere kalarak BAL'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail Polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 21:05:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyucakspor, Aydınspor ile berabere kalarak BAL'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement