Kuyucakspor, Aydınspor ile berabere kalarak BAL\'e yükseldi

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Aydın Amatör Süper Lig Play-Off Grubu 5. hafta maçında Kuyucakspor, evinde ağırladığı Aydınspor ile berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi garantiledi.

Kuyucak Pamukören Stadı'nda oynanan maçı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Aydınspor dakika 20'de Serkan Doğan ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya istekli başlayan Kuyucakspor, dakika 53'te Yusuf Mert Yıldırım ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kalan dakikalar çok heyecanlı geçerken maç 1-1 sona erdi.

Kuyucakspor, Davutlar'dan gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Son dakikalarda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Davutlar'a karşı beraberlik golünü atınca Pamukören Stadı yıkıldı. 10 puana ulaşan Kuyucakspor, Play-Off'un bitimine 1 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e çıkmayı garantiledi. - AYDIN