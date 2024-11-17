Kuyucakspor Denizli\'de Farklı Galibiyetle Dönüyor

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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, Denizli deplasmanında net galibiyetle 3 puana ulaştı.

Çivril deplasmanında Yeşil Çivril Belediyespor'un konuğu olan Kuyucakspor, ilk yarısı 1-0 biten maçta rakibini 3-0 mağlup etti. Kuyucakspor'a galibiyeti getiren golleri Cengiz Eren Birdal, Uğur Kötelioğlu ve Yılmaz Lüle attı. Bu galibiyetle Kuyucakspor puanını 13 yaparak zirve iddiasını sürdürdü. Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da takip etti. - AYDIN