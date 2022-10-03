Kuyucakspor hazırlık maçında galip geldi

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup takımlarından Kuyucakspor lig hazırlıklarını sürdürürken, Nazilli Belediyespor U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçından galip ayrıldı.

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup takımlarından Kuyucakspor, lig hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona geç başlamanın dezavantajı ile hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Kuyucakspor, hazırlık maçlarından galip gelmeye devam ediyor. Üçüncü hazırlık maçında Nazilli Belediyespor U19 Takımı'na Nazilli Esat Ergüler Spor Tesisleri'nde konuk olan Kuyucakspor, ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazandı. Kuyucakspor'a galibiyeti getiren golleri Abdurrahim Acar, Uğur Kötelioğlu ve Onur Kiremitçi attı. Nazilli Belediyespor U19 Takımı'nın golleri ise Berkay ve Ahmet'ten (P) geldi. Her iki takım da birer penaltı atışından yararlanamadı. - AYDIN