Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham\'a fark attı

Premier Lig'in 28. haftasındaki Kuzey Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ARSENAL'DEN TOTTENHAM'A FARK

İlk yarısı 1-1 sona eren müsabakayı konuk ekip 4-1'lik skorla kazandı. Arsenal'in gollerini 32 ve 61. dakikada Eberechi Eze, 47 ve 90+4. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 34. dakikada Kolo Muani attı.

CITY İLE ARADAKİ FARKI 5'E ÇIKARDI

Bu sezonki 18. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 61'e çıkardı ve City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla5'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

TUDOR İLK MAÇINDA MUTSUZ

Teknik Direktör Igor Tudor, ilk karşılaşmasında derbide farklı kaybederken, Tottenham'ın Premier Lig'deki kötü gidişine 'dur' diyemedi. Ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıkan Tottenham, bu müsabakayla birlikte 12. yenilgisini aldı ve 29 puanda kaldı.