Salon: Bahçelievler Hasan Doğan
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Bahçelievler Belediyesi: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh, Merve Tanyel (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Shemanova, Meryem Boz, Baird, Ceren Nur Domaç)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)
Setler: 13-25, 23-25, 14-25
Süre: 72 dakika (20, 31, 21)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Kuzeyboru, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, Bahçelievler'i 3-0 Yendi - Son Dakika
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