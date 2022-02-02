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Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Kamil Söz'ün sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Kamil Söz'ün sözleşmesini uzattı

02.02.2022 16:50
Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Kamil Söz'ün sözleşmesini uzattı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Kamil Söz'ün sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Kamil Söz'ün sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Ligde 23 puanla 8'inci sırada yer alan Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Kamil Söz ile yoluna devam edecek. 2022-2023 sezonu sonu kadar sözleşmesini uzatan Mehmet Kamil Söz, " Aksaray'da güzel bir ortamın içerisindeyiz. Güzel bir ekip ve oyuncu kadrosuyla iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Göze hoş gelecek, Aksaray halkının ve voleybol camiasının keyifle izleyeceği bir oyun oynatmak için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki sezonda bu ailenin bir parçası olacağım için mutluyum" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye maçına hazırlandıklarını belirten Söz, "Bizim için önemli bir maç. Bu yüzden taraftarımızı pazar günü maça bekliyoruz" dedi.


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Mehmet Kamil, voleybol, Aksaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Kamil Söz'ün sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor


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