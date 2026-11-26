Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Voleybol Takımı, sahasında oynayacağı VakıfBank karşılaşmasından galibiyetle ayrılmaya odaklandı.

İtalyan başantrenör Lorenzo Pintus yönetiminde Aksaray Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Aksaray temsilcisi, cumartesi günü taraftarı önünde çıkacağı sezonun 11. hafta maçı için antrenmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

Başantrenör Pintus, AA muhabirine, sezona inişlerle çıkışlarla başladıklarını, bu durumun devam ettiğini söyledi.

Takım olarak en büyük sıkıntılarının sakatlıklar olduğunu belirten Pintus, şöyle konuştu:

"Önemli oyuncularımız sezonun başından bu yana sakatlık problemi yaşıyor. Takım olarak savaştığımız zaman güzel oyunlar da ortaya koyduk ve maçları kazandık. Özellikle Eczacıbaşı Peron İstanbul maçının 2. ve 3. setinde güzel bir oyun ortaya koyduk. Takım yeni bir oluşum sürecinde. Birbirimizle oynamaya alıştığımız sürece daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Maç maç düşünmeye devam ediyoruz. Hedef maçlarımızı Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş ve İlbank maçlarını kazanamadık. Onlar da ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdi. Sabırlı olmamız gerekiyor. Daha sezonun ilk yarısı bitmedi. Ligin ikinci yarısında daha fazla hırs ve ateşle sahada olacağız."

Pintus, sezona iyi başlayamadıklarını, aldıkları iki mağlubiyetin tüm hedefleri bozduğunu ifade etti.

Çalışarak ve takımı güçlendirerek yollarına devam ettiklerini anlatan Pintus, "Geçen sezonki Kuzeyboru'nun ligdeki yeri iyi değildi. Şimdi 7. sıradayız. İyi gibi gözüküyor ama bizim istediğimiz yer burası değil. VakıfBank maçı bizim için zor ve görüntüsü güzel bir maç olacak. Sahamızda onları yenmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Yükselen bir grafiğimiz var"

Milli voleybolcu Ayçin Akyol ise 5. haftadan sonra Kuzeyboru'ya dahil olduğunu, şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Alışma sürecini çok güzel ve hızlı geçirdiğini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı hedef maçlarımızı kazanamadık. Aynı zamanda güzel galibiyetler de aldık. Yükselen bir grafiğimiz var. Takım oyunumuz her geçen gün daha iyi oluyor. Ligin geri kalanını da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Kuzeyboru'yu Avrupa kupalarına taşımak istiyoruz. Bunun için gerekeni yapacağız. VakıfBank çok güçlü ve önemli bir ekip. Dünyanın en iyi takımlarından birisini sahamızda yenmek istiyoruz. Önümüzde zor bir süreç var. Umarım tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."