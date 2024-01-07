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Kuzeyboru, evinde PTT'yi 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Kuzeyboru, evinde PTT'yi 3-2 mağlup etti

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, evinde konuk ettiği PTT'yi 3-2 mağlup etti. Maçın setleri 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7 şeklinde sonuçlandı.

Kuzeyboru, evinde PTT\'yi 3-2 mağlup etti
07.01.2024 - 17:24,
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SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)

SETLER: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7

SÜRE: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)

Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: DHA
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