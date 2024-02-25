Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti

Kuzeyboru, Galatasaray Daikin\'i 3-2 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 23-25, 18-25, 25-15, 25-20, 9-15 setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 120 dakika sürdü.

25.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikın: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın, Lazovic, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Ergül, Gonzalez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Dilek Kınık, Gamze Kılıç, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız, Begic, Sinem Bayazıt)

Setler: 23-25, 18-25, 25-15, 25-20, 9-15

Süre: 120 dakika (30, 25, 23, 27, 15)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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