Kuzeyboru, Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi

Kuzeyboru, Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla geçti. Cengiz Göllü Salonu'ndaki mücadelede setler 25-21, 25-21 ve 25-17 sonuçlanırken karşılaşma 82 dakika sürdü.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 82 dakika
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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