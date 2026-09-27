Kuzeyboru, Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi - Son Dakika
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Kuzeyboru, Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla geçti. Cengiz Göllü Salonu'ndaki mücadelede setler 25-21, 25-21 ve 25-17 sonuçlanırken karşılaşma 82 dakika sürdü.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 82 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Türk Hava YollarıSigortaSporSon Dakika

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