Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Burhan İlhan, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova)
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Sinem Bayazit)
Setler: 16-25, 23-25, 18-25
Süre: 82 dakika (25, 28, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını yeni atlatan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi. 3.5 ay sonra formasına kavuşan futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'nin paralimpik milli okçuları Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi yenerek vize alırken, Nil Mısır da W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'yu mağlup ederek hakkını kazandı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını belirtti. Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi ise rakiplerini hafife almamaları gerektiğini vurguladı ve iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.
Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, fişek, sentetik hap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları sezonu değerlendirdi. Turan, hedeflerinden bahsederek Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak ve Avrupa'da maç oynamak istediğini söyledi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray Daikin bu sonuçla 12. galibiyetini alırken, Beşiktaş Ayos ise 16. kez yenildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, evinde konuk ettiği Karayolları'nı 25-22, 22-25, 25-17, 22-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 111 dakika sürdü.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası trafikte yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.
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