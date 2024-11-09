Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan
Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Ceyda Aktaş, Strunjak, İrem Çor (Buse Cılkız, Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Kübra Evsen)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)
Setler: 20-25, 18-25, 23-25
Süre: 78 dakika (25, 25, 28)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?