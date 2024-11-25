Kuzeyboru, Volley Mulhouse Maçına Odaklandı - Son Dakika
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Kuzeyboru, Volley Mulhouse Maçına Odaklandı

Kuzeyboru, Volley Mulhouse Maçına Odaklandı

Kuzeyboru, CEV Kupası 8'li finalde Volley Mulhouse ile mücadeleye hazırlanıyor. Hedef galibiyet.

25.11.2024 11:16
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nın 8'li final turunda karşılaşacağı Fransa'nın Volley Mulhouse takımına karşı galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Hazırlıklarını başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu eşliğinde Aksaray Spor Salonu'nda sürdüren "Aksaray'ın Sultanları", 27 Kasım ve 10 Aralık da oynanacak maçlara odaklandı.

Bedestenlioğlu, AA muhabirine, zor bir süreç geçirdiklerini ama Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla ilk defa Avrupa Kupası'nda bir mücadeleye çıktıklarını ve tur atladıklarını söyledi.

İyi bir mücadeleyle rahat bir galibiyet aldıklarını aktaran Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:

"8'li finaldeki rakibimiz Volley Mulhouse iyi bir takım. Alman, İtalyan ve ABD milli takımlarında forma giyen önemli oyuncuları var, tecrübeli bir takım. Volley Mulhouse maçı bizim için zor bir tur olacak. Hedefimiz kendi seyircimiz önünde oynayacağımız ilk maçı 3-0 veya 3-1 gibi kazanmak. Deplasmana 2 set kalsın gibi bir mantıkla mücadele edeceğiz. Yaklaşık 1,5 aydır 3 günde bir maç yapıyoruz. Zor bir süreç geçiriyoruz. Buna rağmen sporcularım iyi niyetle mücadele ediyor. Yorgunluk falan bahane etmeden savaşıyorlar. Aksaray halkının desteğinden de çok mutluyum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra da istediğimiz gibi olur."

Gamze Kılıç: "Hayalimiz Aksaray'a şampiyonluklar ve kupalar getirmek"

Sporculardan Gamze Kılıç ise ilk defa Avrupa kupası maçında Aksaray'da mücadele ettikleri için çok heyecanlandığını dile getirdi.

Tribünlerin dolu olmasının maça daha iyi bir motivasyonla başlamalarını sağladığını vurgulayan Kılıç, "Antrenmanlarda Dinamo takımını iyi çalışmıştık ve iki maçta da net skorlarla geçtik. Allah'a şükür 8'li final turuna kaldık. Önümüzde Volley Mulhouse maçı var. Hedefimiz seyircimiz önünde oynayacağımız maçta net bir galibiyet alıp, deplasmanda da 2 seti alıp turu geçmek." dedi.

Kılıç, hayallerinin Aksaray'a şampiyonluklar ve kupalar getirmek olduğunu belirterek, "Hedefimize maç maç odaklanıyoruz. İlk hedefimiz önümüzdeki maç, ondan sonra turları geçe geçe adımızı inşallah finale yazdıracağız. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Her maçımıza gelmelerini ve bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vodafone, Voleybol, aksaray, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru, Volley Mulhouse Maçına Odaklandı - Son Dakika

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