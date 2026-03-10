Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Kyle Walker\'den Dünya Kupası öncesi şok karar
10.03.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Milli Takımı'nın tecrübeli sağ beki Kyle Walker, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'na 100 gün kala gelen bu karar, İngiliz futbolunda büyük yankı uyandırdı.

İngiltere Milli Takımı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli sağ bek Kyle Walker, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ŞOK KARAR

2026 Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala gelen bu karar İngiliz futbolunda büyük yankı uyandırdı. 35 yaşındaki Walker, yaptığı açıklamada İngiltere Milli Takımı formasını artık giymeyeceğini duyurdu.

2011'DE BAŞLAMIŞTI

Kyle Walker, İngiltere Milli Takımı formasını ilk kez 2011 yılında İspanya ile oynanan hazırlık maçında giydi. Yıllar boyunca takımın en önemli oyuncularından biri olan deneyimli futbolcu, milli forma altında uzun süre görev yaptı.

96 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Walker, İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 96 karşılaşmada 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda da İngiltere kadrosunda yer aldı.

Milli Takım, Kyle Walker, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:32:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.