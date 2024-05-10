Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını açıkladı - Son Dakika
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Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını açıkladı

Kylian Mbappe, PSG\'den ayrılacağını açıkladı

Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda sözleşmesini uzatmayacağını belirten Mbappe, Fransa'dan ayrılmanın zor olduğunu ancak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. PSG formasıyla 306 maça çıkan ve 255 gol atan Mbappe, 14 kupa zaferi yaşadı ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nı Fransa Milli Takımı ile kazandı.

10.05.2024 21:45
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Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Her zaman vakti geldiğinde sizinle konuşacağımı söyledim ve bu yüzden PSG'deki son yılım olduğunu hepinize duyurmak istedim. Sözleşmemi uzatmayacağım ve bu macera birkaç hafta içinde sona erecek." diye konuştu.

Pazar günü Parc des Princes'te son kez sahaya çıkacağını aktaran Mbappe, "Uzun yıllar dünyanın en iyilerinden biri olan, Fransa'nın en büyük kulübünün futbolcusu olma şansını ve onurunu yaşadım. Fransa'dan, Ligue 1'den ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

PSG formasıyla tüm kulvarlarda 306 maça çıkan ve 255 gol atan yıldız futbolcu, 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı.

Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacağını açıkladı - Son Dakika

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