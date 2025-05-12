KYME Satranç Turnuvası\'nda Aliağalı Sporcular Niteleyici Başarılar Elde Etti

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'KYME Satranç Turnuvası' sona erdi. Turnuvada başarılı performanslarıyla dikkat çeken 14 Aliağalı Sporcu ilk 10'a girerek Aliağa'yı gururlandırdı.

Geleneksel Kyme Satranç Turnuvası, Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlendi. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen turnuva, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk'ün ilk hamlesiyle başladı. Mesut Öztürk, turnuvaya katılımlarından dolayı tüm sporculara teşekkür ederek şans diledi.

Turnuvaya Aliağa ve çevre illerden 151 sporcu katıldı. Sporcular 8 yaş, 10 yaş, 14 yaş ve 18 yaş altı olmak üzere 4 ayrı kategoride yarıştı. Her kategoride ilk 10'a giren en iyi 3 kadın ve en iyi 3 Aliağalı sporcuya ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ve Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt takdim etti.

Turnuva sonunda 8 yaş ve altı kategorisinde Kuzey Gündoğdu birinci, Tibet Göktürk Solmaz ikinci ve Uras Suten üçüncü oldu. Aliağa'dan Ali Çınar Ertürk, Ali Utku Çamoğlu ve Kıvanç Aklar ilk 10'a girmeyi başardı. 10 yaş ve altı kategorisinde Aliağalı Sporcu Yusuf Kaan Ünsal birinci olurken; Kerem Ege Vural ikinci, Zeynep Su Karınca üçüncü oldu. Aliağalı Sporcular Çağan Toprak ve İsa Emin Candan ilk 10'a girmeyi başardı.

14 Yaş ve altı kategorisinde Faik Kılıç birinci, Umut Adalı ikinci, Mete Nazikoğlu üçüncü oldu. Aliağalı Sporculardan Ahmet Efe Yaşar, Zeynep Sümeyye Demirtaş ve Ceyhun Mavi ilk 10'da yer aldı. 18 Yaş ve altı kategorisinde Ömer Sarbak birinci, Aliağalı Sporcu Hidayet Efe Ünsal ikinci, Aliağalı Sporcu Mehmet Bartu Şahin üçüncü oldu. Aliağalı Sporculardan Hüseyin Talha Kaya, İbrahim Eymen Kaya, Yiğit Tuna Tekşahin ilk 10'a adını yazdırdı. - İZMİR