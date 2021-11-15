Kyzikos Ultra Maratonuna büyük ilgi

"2. Erdek Kyzikos (Kapıdağ) Ultra Maratonu"na 550 sporcu katıldı.

Bandırma Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü(BANDAK) tarafından organize edilen ve üç gün süren etkinliğe 5 yabancı ülkeden, 10 sporcu da katıldı.

22, 45, 60, 85 ve 5 kilometrelik halk koşusu olarak gerçekleşen etkinlikler hakkında değerlendirme yapan BANDAK Başkanı Kadri Civan, "Amacımız, Kapıdağ'ı tüm dünyaya tanıtmaktır. Maratona önümüzdeki yıl daha da büyük katılım bekliyoruz" dedi.

Erdek, Bandırma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinin de destek verdiği "2. Erdek Kyzikos(Kapıdağ) Ultra Maratonu"nun 5 kilometrelik halk koşusuna katılıp, yarışı tamamlayan 85 kişiye günün anısına madalyalar takıldı.

Halk koşusuna katılarak yarışı tamamlayan 71 yaşındaki İzmirli Nurciye Ertem alkış toplarken, halk koşusunu bitirmesi dikkati çekti. - BALIKESİR