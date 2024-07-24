La Fiorita Teknik Direktörü: En iyi sonucu almak istiyoruz

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La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini, Başakşehir'e karşı sonuna kadar mücadele edip, en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında San Marino Teknik Direktörü Thomas Manfredini ile kaleci Gianluca Vivan açıklamalarda bulundu.

Manfredini, ilk kez tur atladıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Bir önceki turdan daha farklı olacak. Çok daha güçlü bir takımla karşılaşacağız. Bir önceki turdan daha farklı ve zorlu olacak. İlk defa bu turnuvada yer aldığımız için heyecanlı ve mutluyuz. Coşkulu oynayacağız. Buraya gelirken 10-12 antrenman yaptık. Fiziksel olarak biraz yorgun geldik. Sonuna kadar mücadele edip, en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir önceki turu penaltılarla geçtiklerinin sorulması üzerine Gianluca Vivan, "Penaltılar öncelikle şans işi. Burada takımıma dikkat çekmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler, savaştılar ve turu getirdiler. Elimizden geldikçe en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takımla karşılaşacağız. Baskılarını kırmak için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz" diye cevap verdi.

La Fiorita daha sonra Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. - İSTANBUL