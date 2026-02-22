La Liga\'da liderlik yine el değiştirdi

İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında Barcelona ile Levante karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 3-0 kazandı.

BARÇA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marc Bernal, 32. dakikada Frenkie de Jong ve 81. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

YENİDEN LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte geride bıraktığımız hafta liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, rakibinin Osasuna'ya yenilmesinin ardından puanını 61'e yükselterek yeniden lider oldu. Konuk ekip Levante ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, ligde üçüncü sırada bulunan Villarreal'i kendi sahasında ağırlayacak. Levante ise evinde Alaves'i konuk edecek.