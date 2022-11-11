Sevilla ve Villarreal, Mallorca'da harikalar yaratan Vedat Muriqi için devreye girdi! İstenen bonservis bedeli ise 36 milyon euro

Sevilla ve Villarreal, İspanya La Liga'da fırtınalar estiren Vedat Muriqi'in peşine düştü. İspanyol ekiplerinin Mallorca forması giyen Kosovalı golcü için Dünya Kupası'ndan sonra harekete geçmesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA SOMUT ADIMLAR ATILACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mallorca'nın yıldızı Vedat Muriqi, Sevilla ve Villarreal'i peşine düşürdü. İki ekibin Dünya Kupası'nın ardından somut adımlar atması beklenirken, Mallorca'nın ise Muriqi'den kolay vazgeçmeye niyeti yok.

SERBEST KALMA BEDELİ 38 MİLYON EURO

Mallorca'nın ise Lazio'dan 7.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun transferine serbest kalma bedeli olan 38 milyon euronun ödenmesi durumunda onay vermesi bekleniyor.