La Liga'da henüz mağlubiyet almayan, 22 puanlı iki takımdan Barcelona averajla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Real Madrid ise ikincilikte kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › La Liga'da sahasında kazanan Barcelona averajla liderliğini korudu - Son Dakika

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