9.5 yıl sonra kırmızı kart gören Lewandowski'nin yaptığı hareket başına dert olacak - Son Dakika
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9.5 yıl sonra kırmızı kart gören Lewandowski'nin yaptığı hareket başına dert olacak

09.11.2022 16:18

La Liga'nın 14'üncü haftasında Osasuna, Barcelona ile karşı karşıya geldi. Barcelona'nın sezon başında renklerine bağladığı Robert Lewandowski, 9.5 yıl sonra ilk kez kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncunun sahayı terk ederken yaptığı hareket ise başına dert olacak.

Osasuna, La Liga'nın 14'üncü haftasında Barcelona'yı konuk etti. Zorlu mücadele Estadio El Sadar'da oynandı. Kritik karşılaşmada Jesus Gil Monzano görev aldı. Barcelona'nın sezon başında Bayern Münih'den kadrosuna dahil ettiği Robert Lewandowski 31'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Polonyalı santrfor, profesyonel kariyerinde 9.5 yıl sonra ilk kez bir maçta kırmızı kart gördü.

OLAY HAREKET

Barcelonalı oyuncular hakeme uzun süre itiraz etseler de karar değişmedi. Lewandowksi saha kenarına doğru gelirken işaret parmağının üstünü iki kez burnuna değdirerek hakemi işaret etti. Lewandowski'nin bu hareketi, hakemin uyuşturucu madde kullandığını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

LEWA'SIZ BARÇA KAZANMAYI BİLDİ

Müsabakanın 11'inci dakikasında sarı kartla cezalandırılan dünyaca ünlü santrfor, 31'inci dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Real Sociedad maçında gol yemesine rağmen rakibini 4-1'le geçen Barcelona, kalesinde gol gördüğü diğer maçta Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu. Barcelona, Robert Lewandowski'nin kırmızı kart gördüğü anda Osasuna karşısında 1-0 yenik durumdaydı. Barcelona 10 kişi kalmasına rağmen maçı 2-1 kazandı ve haftayı lider kapattı.

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Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: 9.5 yıl sonra kırmızı kart gören Lewandowski'nin yaptığı hareket başına dert olacak - Son Dakika
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