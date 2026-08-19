Laçi: Taraftar Desteğiyle 3 Puan İstiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Arnavut futbolcu Qazim Laçi, taraftarlarının desteğiyle 3 puan almak istediklerini söyledi.

Laçi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige 3 puanla başlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlk hafta deplasmanda Konyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Laçi, bu karşılaşmayı geride bırakarak Samsunspor maçına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Qazim Laçi, Samsunspor karşılaşmasının kendileri açısından önemli olduğunu anlatarak, "Bizi iyi ve güzel bir maç bekliyor. Kendi yolumuza odaklanmamız gerekiyor. İç sahada oynayacağımız bir maç. Bu yüzden tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın desteğiyle 3 puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Önceliğinin her zaman elinden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Laçi, iyi bir performans sergileyip takımına farklı alanlarda da yardımcı olmak istediğini kaydetti.

"Süper Lig hiçbir zaman kolay bir lig olmadı"

Arnavut futbolcu, ligin henüz başında olduklarını anımsatarak, "İyi bir yoldayız. Konyaspor maçında iyi bir karşılaşma çıkardık ve iyi bir oyun sergiledik. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca fazla iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bu sezon evimizdeki ilk maç olacak. Umarım galibiyetle ayrılırız." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de her maçın zor geçtiğine dikkati çeken Laçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk maçlarda bütün takımlar ellerinden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışıyor. Süper Lig hiçbir zaman kolay bir lig olmadı. Maçlar her zaman zor. Bu bizim için gerçekten iyi bir meydan okuma. Her maç kendimizin en iyisini vererek iyi sonuçlar almak için mücadele ediyoruz. Buna devam etmek istiyoruz."

Qazim Laçi, taraftarlara destek çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflediğimiz 3 puan yolunda bize gerçekten önemli destek sağlayacaklarını düşünüyorum. Bizler oyun içerisinde kendi planımıza sadık kalmaya çalışıyoruz ancak taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da buna ihtiyacımız oluyor. Şu anda iyi durumdayız ve onlara en çok ihtiyacımızın olduğu anlardan birindeyiz."

"Bu sezon mümkün olduğunca fazla galibiyet almaya çalışacağız"

Elinden gelenin en iyisini takım için vermeye çalışacağını aktaran Laçi, "Bu sezon mümkün olduğunca fazla galibiyet almaya çalışacağız. Çünkü ligde çok fazla performans ortaya koymamız gerekiyor. Lige ilişkin hedeflerim takımın hedefleriyle uyuşuyor. İyi performans gösterip iyi sonuçlar alarak bu iki hedefe ulaşacağımı düşünüyorum. Bireysel olarak da takımla birlikte hareket ederek takım için en iyisi neyse onu yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Laçi, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve geldiği günden bu yana takımı daha iyi noktaya taşımak için çalıştığını belirterek, teknik ekibin kendilerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

İyi yolda olduklarını vurgulayan Laçi, "İyi çalışmamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Ligin henüz başındayız. Çalışacak ve yapacak çok şeyimiz var. Hocamızın ve ekibinin direktifleriyle ve verdiği tavsiyelerle en iyi sonuçları almak istiyoruz." dedi.

Arnavut futbolcu, Süper Lig ekiplerinin yaptığı transferlere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem de diğer takımlar büyük oyuncular getirdi. Büyük oyuncular, aynı zamanda büyük beklentiler de getiriyor. Bu tip transferlerin Süper Lig için gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ligimizin sahip olduğu kalite daha da artacaktır. Bizim ise kendi işimize ve takımımıza odaklanmamız gerekiyor. İyi bir lig olacak ancak gerçekten zor bir lig olacak. O yüzden takım olarak buna odaklanmamız gerekiyor."