Lakers ve Warriors'dan Galibiyetler - Son Dakika
Lakers ve Warriors'dan Galibiyetler

17.03.2026 10:29
Lakers, Rockets'ı 100-92 yenerek 6. galibiyetini aldı. Warriors ise Wizards'ı 125-117 geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 100-92 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Toyota Center'da Rockets'a konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers, Luka Doncic'in 36 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galip gelerek sezonun 43. maçını kazandı.

Konuk ekipte LeBron James 18 ve Austin Reaves 15 sayı attı.

Bu sezon 26. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ta Jabari Smith Jr 22, Amen Thompson 19 ve Kevin Durant 18 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Warriors, 5 maç sonra kazandı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors, Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards'ı 125-117 yenerek 5 maç sonra galip geldi.

Sezonun 33. galibiyetini alan Warriors'ta Kristaps Porzingis 30 ve De'Anthony Melton 27 sayıyla oynadı. Karşılaşmada yaklaşık 2 dakika süre alan Ömer Faruk ise 2 sayı, 1 asist üretti.

Ayrıca Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, 943'üncü normal sezon maçında 600 galibiyete ulaştı. Kerr, Phil Jackson (805), Pat Riley (832) ve Gregg Popovich'ten (887) sonra NBA'de bu sayıya en hızlı ulaşan 4. isim oldu.

Peş peşe 12 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta ise Bilal Coulibaly, Will Riley ve Trae Young 21'er sayı buldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lakers ve Warriors'dan Galibiyetler - Son Dakika

SON DAKİKA: Lakers ve Warriors'dan Galibiyetler - Son Dakika
