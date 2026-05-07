Lale Orta: Hakemlikte Kayıp Yıl!

07.05.2026 11:00
Lale Orta, Türkiye'de hakemlikte bu yıl bir kazanım olmadığını vurguladı ve düşük performansı eleştirdi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) ve Türkiye'nin ilk kadın FIFA hakemi Lale Orta, "Normalde bir ülke takımıyla orada temsil ediliyorsa, mutlaka hakemiyle de temsil edilmeliydi. Ama kendi ülkesindeki yönetim açısından baktığımız zaman önemli maçlarda siz o elit hakeminize görev vermezseniz, aynı doğrultuda FIFA ve UEFA da görev vermez. O nedenle de bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın FIFA hakemi ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Lale Orta, Okan Üniversitesi'nde düzenlenen Futbol Zirvesi programı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Türk hakemler hakkında yaptığı değerlendirmede Türkiye'de bir kazanımın olmadığının altını çizen Lale Orta, "Bu sene hakemlik konusunda Türkiye'de bir kazanım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu sene, bizim kayıp yıllarımızdan bir tanesi. Her şeyden önce Dünya Kupası'nda yokuz ve bizim elit kategoride hakemimiz var. Normalde bir ülke takımıyla orada temsil ediliyorsa, mutlaka hakemiyle de temsil edilmeliydi. Ama kendi ülkesindeki yönetim açısından baktığımız zaman önemli maçlarda siz o elit hakeminize görev vermezseniz, aynı doğrultuda FIFA ve UEFA da görev vermez. O nedenle de bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun için de ben hakemlik adına kazanım olduğunu düşünmüyorum. Birçok maçta kural hatası olduğunu görüyoruz. İşte ofsayttan, yanlış taç atışından ofsayt uygulamaları gördük. Kornerden atılan topa ofsayt verilen bayraklara rastladık. Alttan gelen hakemlikte de maalesef bunun sıkıntılarını görüyoruz. Bütün kamuoyunun ortak birleştiği nokta hakemlerin bu yıl performansının maalesef düşük olması. Biz üniversite olarak aslında iş birliği yapmaya hazırız. Üniversiteler federasyonlarla iş birliği halinde hakemler yetiştirilmeli. Almanya modelinde olduğu gibi, uygulamayı Türkiye Futbol Federasyonu yapacak ama bilimsel anlamda, teorik anlamda bilgiyi de üniversite üretecek ve verecek. Bu tür ortak projelere ihtiyaç var. Bu da günümüzde hakemlik performanslarına baktığımız zaman çok açıkça ortada" ifadelerini kullandı.

'EN CESUR HAKEM OLARAK ASEN ALBAYRAK'I GÖRÜYORUM'

Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra Göztepe - Corendon Alanyaspor mücadelesini yöneten Asen Albayrak'ın çok cesur olduğunu düşünen Orta, Albayrak'ı başarılı bulduğunu dile getirdi. Asen Albayrak'ın çok iyi yerlere gelebileceğinin altını çizen Lale Orta, "Bu sene en cesur hakem olarak Asen Albayrak'ı görüyorum. Özellikle VAR'daki konuşmasıyla beraber hakemliğin bir duruş sergilenmesi gereken bir pozisyon olduğunu gösterdi ve o cesareti de herkesin hoşuna gitti. Ben Asen'in bu sene yönettiği 1'inci Lig maçlarını izledim, Süper Lig'deki maçını da izledim. Genel anlamda kendisini başarılı buluyorum ve hakemliğin ona çok yakıştığını da düşünüyorum. Eğer bu doğrultuda kendisine yatırım yapmayı bırakmazsa; eğitimle de bilgi, birikimini artırır ve fiziksel performansını aynı doğrultuda devam ettirirse, deneyimle beraber çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Kadın hakemlerden Gamze Durmuş Pakkan'ın da hakemliğini beğeniyorum. Şans verilirse onun da Süper Lig'de başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

