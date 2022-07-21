LaLiga yayın hakkı 5 yıl boyunca Saran Media Group'ta - Son Dakika
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LaLiga yayın hakkı 5 yıl boyunca Saran Media Group'ta

21.07.2022 12:54
LaLiga yayın hakkı 5 yıl boyunca Saran Media Group'ta

Saran Media Group, futbolda dünyanın en çok takip edilen liglerinden LaLiga'nın yayın haklarını yeni sezondan itibaren 5 yıl süreyle satın aldı.

Saran Media Group, futbolda dünyanın en çok takip edilen liglerinden LaLiga'nın yayın haklarını yeni sezondan itibaren 5 yıl süreyle satın aldı.

Saran Media Group tarafından yapılan açıklamada, "No es futbol, es LaLiga (Futbol değil, LaLiga)" mottosuyla, dünyanın en iyilerinin top koşturduğu LaLiga'nın 2022- 2023 sezonunda, gruba ait S Sport ile S Sport Plus televizyon kanallarında futbolseverlerle buluşacağı, Saran grubunun yeni sezondan itibaren 5 yıl boyunca ligin yayın haklarının sahibi olduğu vurgulandı.

Sadettin Saran: "Amacımız en kaliteli spor içeriklerini sunmak"

Satın almayla ilgili görüşlerine yer verilen Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, önümüzdeki 5 yıl boyunca Türk futbolseverlerinin LaLiga ile buluşturacak olmaktan heyecan duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Saran Media Group olarak EuroLeague'den Formula 1'e, Serie A'dan NBA'e kadar uzanan geniş spor yelpazemize LaLiga'yı da eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. LaLiga ile yaptığımız bu anlaşma LaLiga'nın Türkiye'de daha fazla izleyiciye ulaşması açısından da heyecan verici. Dünyanın en çok takip edilen futbol liglerinden biri olan LaLiga, artık S Sport kanallarımız ve S Sport Plus uygulamamız ile 20 milyon kişiye erişecek. Türk sporseverleri daha fazla premium spor içeriğiyle buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak."

LaLiga AudaVisual Direktörü Soler ve başkan Tebas

LaLiga AudioVisual Direktörü Melcior Soler de, İspanyol futbolunu her yerde, özellikle de LaLiga'nın izlenmesinin çok yüksek olduğu Türkiye gibi bir bölgede, daha çok taraftara ulaştırmak için en iyi iş ortaklarıyla çalışmaya her zaman özen gösterdiklerini kaydetti.

Soler, "Saran Media Group ile ortaklığımızın, LaLiga'yı benzeri görülmemiş bir erişimle Türk futbolseverlere ulaştıracak olmasının LaLiga'daki rekabete olan ilgiyi artırmak için önemli bir adım olacağından eminiz." dedi.

LaLiga için sağlam bir yayın hakları yönetimi ve yayın stratejisinin her zaman öncelikli olduğuna dikkati çeken LaLiga Başkanı Javier Tebas ise, "Bu nedenle Saran Media Group gibi bu alanda başarısı kanıtlanmış bir kurumla iş birliği yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Futbolseverler S Sport ile LaLiga'yı, D-Smart 78, TV Plus 77, Tivibu 73 ve Kablo TV 240. kanallardan izleyebilecek.

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Kaynak: AA

Saadettin Saran, İtalya Serie A, S Sport, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor LaLiga yayın hakkı 5 yıl boyunca Saran Media Group'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: LaLiga yayın hakkı 5 yıl boyunca Saran Media Group'ta - Son Dakika
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