Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu - Son Dakika
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Spor

Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan maçında 16 yaş 362 günlükken attığı golle turnuva tarihindeki en genç gol atan futbolcu unvanını elde etti. Yamal, İsviçreli Johan Vonlanthen'in rekorunu geride bıraktı.

09.07.2024 23:03
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İspanyol futbolcu Lamine Yamal, "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, Fransa müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı.

Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı.

Vonlanthen, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu - Son Dakika

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